新唐、盛群 第2季營運升溫

微控制器（MCU）市場露出復甦跡象，業界傳出，大陸終端消費性產品客戶鎖定618銷售檔期，開始在第2季擴大對MCU廠拉貨動能，增幅至少兩成以上，加上MCU價格幾乎已經落底，部分客戶因而開始下訂長單。法人看好，新唐（4919）、盛群等MCU廠本季營運將有望明顯升溫。

MCU市場已沉寂超過一年，先前庫存水位更一度傳出高達一年，近期通路商庫存傳出已經回到健康水準，且大陸終端消費性產品客戶鎖定618檔期，開始在第2季擴大拉貨動能。

因應後續備貨需求，MCU廠已開始逐步回復投片動能，雖然回復力道仍相對有限，但仍透露MCU市況正從谷底逐步穩健回溫。

法人指出，新唐、盛群等台灣MCU廠可望受惠於這波大陸終端消費性產品客戶拉貨潮，本季出貨動能看俏。

此外，由於MCU價格先前已歷經數波下跌，目前產品單價幾乎已經落底，因此大陸終端消費性產品客戶也開始下訂長期訂單，使MCU廠部分訂單重新掌握至少三個月以上的能見度，營運重迎曙光。