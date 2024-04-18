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同欣電Q1每股賺1.74元

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

同欣電（6271）昨（18）日舉行法說會，公布首季每股純益1.74元。

展望後市，同欣電總經理張嘉帥強調，本季營運將由於首季，此外，活性金屬焊接（AMB）有望較原先計畫提前導入，加上功率分離式元件力拚第4季開始小量生產，都將為後續營運挹注更多動能。

張嘉帥認為，從現階段掌握的狀況來看，陶瓷產品線有較大的成長機會，射頻模組（RF）相關也在持續增加中，僅混合積體電路模組（Hybrids）與影像感測器偏向持平。

張嘉帥透露，活性金屬焊接於功率半導體應用方面推進較預期順利，鎖定車用領域，日本客戶原先規劃明年第4季量產，隨著需求轉強，因應的方案有增加新的專案項目，並將量產時間提前到2025年第2季至第3季之間。

功率分離式元件方面，預計今年第4季客人小量生產並認證完成後，有機會進入量產階段。

同時，為降低4月電價調漲影響，同欣電龍潭廠太陽能發電系統建置完成，自有發電量逐步提升。

談到市場關注的車用COM影像感測器（CIS）市況，張嘉帥看好下半年會逐漸向上，惟產品組合一直在變，其中，高畫素CIS是同欣電擅長的領域，至於面臨價格競爭壓力的低畫素相關產品，則非同欣電主要業務。

談到大陸手機市場布局，張嘉帥透露，已有二、三個客人洽談中，其中一個比較有進展，將會努力在今年下半年都讓這些客戶對同欣電的營收開始產生貢獻。

同欣電昨天公布首季財報，單季稅後純益3.65億元，季減24%，年減2%，每股純益1.74元。

張嘉帥分析，因射頻模組的低軌道衛星與混合積體電路模組客戶去年第4季拉貨比較多，上季拉貨動能稍稍下降，加上手機和車用市況相對疲軟，以及農曆春節使得工作和出貨天數減少，都影響上季營運表現。

同欣電 太陽能發電

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