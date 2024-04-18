智原加入 ARM 車用生態系
特殊應用IC（ASIC）設計服務商智原（3035）昨（18）日宣布，加入成為安謀（Arm）車用生態系合作夥伴。智原表示，該公司是採用安謀最先進的Cortex-A720AE矽智財（IP），來推動AI智慧車 ASIC的開發。
智原提到，該公司2002年起成為安謀架構授權用戶，如今更進一步成為安謀車用生態系與Arm Neoverse CSS的關鍵設計合作夥伴。該公司擁有超過20年的安謀架構系統單晶片設計與子系統整合的知識，已開發上百項成功案例，展現對安謀架構系統單晶片的硬核設計與性能優化的能力。
智原強調，該公司擁有自有IP和豐富的整合IP知識，能在系統單晶片設計中快速使用第三方的IP，同時提供各大代工晶圓廠的晶片實體設計服務，覆蓋成熟製程與鰭式場效電晶體（FinFET）製程節點，可提供量身訂做的高標準、高品質的ASIC晶片，滿足多樣化客戶需求。
智原營運長林世欽指出，身為第一家獲得ISO26262認證的ASIC設計服務提供商，智原可量產供應超低DPPM品質的汽車晶片，憑藉安謀AE處理器中的技術，滿足下一代汽車IC在先進製程中的嚴格要求，以符合客戶的特定需求。
智原先前已宣布與英特爾及安謀合作，將可利用英特爾的18A製程開發64核系統單晶片。這項解決方案預計於2025年上半年推出，但智原已可開始洽談相關案件承接。
智原首季業績為25.78億元，季減8.6％，年減20.9％，昨日股價上漲8元，收在322元。
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