M31 驗證5奈米 IP 攻新應用

矽智財（IP）供應商M31（6643）昨（18）日宣布，旗下5奈米先進製程IP解決方案中，高速介面IP MIPI C／D-PHY，與記憶體介面ONFI v5.1 I／O，均已完成矽驗證，USB4 PHY IP也正在驗證中，可為AI與邊緣運算所需的傳輸、存儲設計提供高可靠性的關鍵性產品，並已於CadenceLIVE矽谷大會上展示相關成果。

M31表示，隨著AI高算力時代到來，AI晶片加速開發並大量應用於雲端資料中心、智慧手機與自駕車等領域。該公司先進製程解決方案能提供AI與高效能運算（HPC）應用所需的高資料量傳輸、低功耗與高效能存儲。

同時，旗下USB4 PHY IP可將資料傳輸速率提升至40Gbps，並支援Type-C、USB3.2與USB2.0，確保應用的高度相容性。而MIPI C／D PHY則為高解析度與成像顯示提供低功耗及成本效益的組合技術，符合車規ASIL-B驗證規範，可應用於智能移動設備、AR／VR／MR與車載系統。

對於巨量資料存儲與交互需求，M31的ONFI v5.1則可幫助大幅提升整體介面傳輸速度，推動AI運算所需的大量資料之間的無縫通信能力。