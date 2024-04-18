M31 驗證5奈米 IP 攻新應用
矽智財（IP）供應商M31（6643）昨（18）日宣布，旗下5奈米先進製程IP解決方案中，高速介面IP MIPI C／D-PHY，與記憶體介面ONFI v5.1 I／O，均已完成矽驗證，USB4 PHY IP也正在驗證中，可為AI與邊緣運算所需的傳輸、存儲設計提供高可靠性的關鍵性產品，並已於CadenceLIVE矽谷大會上展示相關成果。
M31表示，隨著AI高算力時代到來，AI晶片加速開發並大量應用於雲端資料中心、智慧手機與自駕車等領域。該公司先進製程解決方案能提供AI與高效能運算（HPC）應用所需的高資料量傳輸、低功耗與高效能存儲。
同時，旗下USB4 PHY IP可將資料傳輸速率提升至40Gbps，並支援Type-C、USB3.2與USB2.0，確保應用的高度相容性。而MIPI C／D PHY則為高解析度與成像顯示提供低功耗及成本效益的組合技術，符合車規ASIL-B驗證規範，可應用於智能移動設備、AR／VR／MR與車載系統。
對於巨量資料存儲與交互需求，M31的ONFI v5.1則可幫助大幅提升整體介面傳輸速度，推動AI運算所需的大量資料之間的無縫通信能力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言