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威盛接單報捷 今年業績向上

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導
威盛董事長陳文琦。 （聯合報系資料庫）
威盛董事長陳文琦。 （聯合報系資料庫）

威盛（2388）接單傳捷報，隨客戶開案狀況順利、後續將進入量產，業界傳出，威盛將會為客戶大幅增加5奈米投片，總量高達8,000片，代表威盛後續不僅委託設計（NRE）授權金可望入帳，量產帶來的權利金亦可望推動業績向上進攻，順利搶進客製化AI晶片供應鏈。

威盛近年持續轉型，除了投入AI系統整合之外，也逐步轉型至特殊應用晶片（ASIC）及矽智財（IP）產品服務，先前就傳出獲得客戶先進製程的委託設計訂單。

威盛EPS
威盛EPS

近期威盛為客戶開發的5奈米訂單相當順利，因此開始大展開投片，採5奈米製程生產，總量高達8,000片。

據了解，威盛過去在晶片組及x86架構累積大量IP，因此PC相關晶片開發對威盛來說並非難事，隨著未來AI晶片需求持續崛起，威盛亦將有望從中搶下其他客戶訂單，後續將帶來顯著的NRE授權金及量產權利金入帳。

業界分析，AI世代來臨衍生大量AI客製化晶片商機，由於各系統商都有不同的AI應用需求，各公司所需晶片的運算能力也不盡相同，讓客製化AI晶片需求大開，威盛乘勢以大量IP搶下這波商機。

此外，威盛也正大力進軍AI系統化服務，提供智能邊緣解決方案，並應用在智慧醫療、智慧交通及智慧城市等相關終端市場，目前已經順利打入大陸、日本、台灣及北美等地客戶，該領域業績正在穩健成長當中，成為威盛營運轉型的一大重點布局。

威盛近期基本面回升，3月合併營收8億元，攀上三個月來高點，月增38.3％，並較去年同期增加4.1％；首季合併營收21.63億元，年增5.8％。法人看好，威盛今年營運在AI商機推動下，全年營運將可望持續攀升。

AI 威盛 晶片

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