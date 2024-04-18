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訊連、叡揚 擁技術優勢

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

研調機構Omdia最新報告預估，今年亞洲及大洋洲生成式AI軟體收入將達34億美元，2028年預計超過180億美元。市場需求呈爆炸性成長，軟體廠訊連（5203）、叡揚擁生成式AI技術能量，搶食市場商機，營運受惠。

訊連近年積極以生成式AI技術為旗下軟體加值，做出市場區隔。去年推出超過15種生成式AI App 新品，包括AI換裝、AI時裝、AI文字生圖、AI虛擬人像、AI置換天空、AI音效生成器及AI動漫等多種AI工具。最近更做出AI生成商品背景，為商品快速產出合適的場景背景圖，主打電子商務網站或商品宣傳。

訊連董事長黃肇雄看好，AI功能為軟體產品帶來強勁成長動能，今年將持續開發更多應用，針對商務客戶、手機美顏/自拍愛用者、生成式AI愛用者等三大目標市場開發新功能，看好相關營收持續成長。

叡揚2013年投入AI技術、布局多年，包括公文系統、人力資源（HR）系統、智慧對話機器人及知識管理系統等自研產品，早已整合AI應用。

其中導入生成式AI應用的智慧對話機器人，已累積不少成功案例，包括金融業、半導體業、醫學中心、社福團體及政府單位都有許多客戶，國內相關合作案例已超過五、六十個。

叡揚看好，未來對話機器人可望導入中國大陸的客戶應用，也有機會藉由國際資訊大廠，拓展國外市場。

AI 訊連 軟體

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