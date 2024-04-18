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奇鋐目標價 外資喊860

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

大和證券發布報告指出，奇鋐（3017）至少贏得三家雲端服務供應商的GB200液冷案，第4季起可望出貨。大和上修奇鋐今、明兩年預估獲利，目標價從720元上調到860元，維持「買進」評等。

報告指出，市場過度擔憂奇鋐的3D VC氣冷散熱產能擴張進度。不過，大和認為，奇鋐第4季起液冷營收貢獻可望增加，將化解市場對進度的擔心。從2023-2026年，奇鋐獲利年複合成長率可達37.3%。

報告指出，目前奇鋐越南廠每月水冷板模組產能6.5萬個，預估將擴大到26.5萬個，大陸廠產能則將從每月5萬擴大到10萬個。奇鋐3D VC氣冷散熱產品仍預期在第2季底出貨，且生產線可以調整，會依客戶需求改變。

大和表示，奇鋐旗下富世達貢獻可望增加。富世達去年營收占奇鋐約10%，預期將獲得大量訂單，將受惠華為折疊手機及其他產品（如伺服器滑軌套件及液冷快接頭）的需求強勁。

報告指出，奇鋐優勢在能提供全方位產品，中長期來說可望在人工智慧（AI）伺服器市場擴大市占率。而且奇鋐可望受惠液冷營收及毛利率將提升，加上平均售價趨勢向上，大和上修奇鋐今、明兩年預估獲利，並且首度發布對於2026年的預估獲利。

大和調升奇鋐2024年每股稅後純益（EPS）0.5%至18.91元，2025年EPS上調12.2%到27.14元，預估2026年EPS可成長到35.45元。基於奇鋐未來一年預估獲利，大和給予37倍本益比，並且同步上修目標價。

大和一個多月前才大幅上調奇鋐目標價，從450元大幅調高到720元，最近又上調目標價到860元，成為外資圈最高價，主要是看好AI伺服器需求大，奇鋐將持續受惠散熱解決方案升級趨勢明確。在外資證券中，摩根大通證券以750元的目標價居次。

奇鋐 營收

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