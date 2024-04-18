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信邦財報／第1季EPS 3.8元歷史次高 第二季優於第一季

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導

信邦（3023）18日公布2024年第一季財報，合併營收80.36億元，較去年同期84.66億元減少5.08%，較去年第四季73.64億元成長9.13%；合併毛利率25.80%，較去年同期26.12%減少0.32個百分點，較去年第四季25.04%增加0.76個百分點；第一季稅後淨利9.12億元，較去年同期8.93億元成長2.02%，較去年第四季6.00億元成長51.89%；每股稅後純益（EPS）3.80元，稅後淨利及每股純益均為公司成立以來之歷史次高。

展望第二季，信邦指出，隨著客戶端庫存去化已接近尾聲及各產業需求逐漸回溫，營運將優於第一季。

信邦指出，2024年第一季毛利率25.80%，較去年同期減少0.32個百分點，主要係部分原料去化時間較長，存貨評價提列未實現損失5103.6萬元，較去年同期增加3326.3萬元，還原後之毛利率為26.44%，較去年同期還原後之毛利率26.33%，增加0.11個百分點；受惠於新台幣及人民幣貶值產生之匯兌利益、金融資產利益、樣品及設計服務收入的挹注，第一季營業外利益3.29億元，稅後淨利較去年同期成長2.02%。

信邦 毛利率

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