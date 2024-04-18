向榮生技下月登創新板

向榮生技（6794）將在5月下旬證交所創新板上市，公司今（18）舉行掛牌前業績發表會，向榮生技總經洪懿珮昨（17）日表示，向榮生技聚焦幹細胞與老年化問題醫療需求，幹細胞新藥ELIXCYTE在膝骨關節炎的三期臨床試驗正在收案，發展進度為國內生技業之冠，若「再生醫療雙法」過關，有望成為首例進入市場細胞治療新藥。

2018年成立的向榮生技，實收資本額5.5億元，面對全球高齡化的現象，公司發展的幹細胞新藥ELIXCYTE，目前鎖定的兩大適應症，是與銀髮族高度關聯的膝骨關節炎與慢性腎臟病，進度最快的膝骨關節炎三期臨床試驗已在收案中。

向榮生技董事長蔡意文表示，除了發展幹細胞新藥，向榮也成功開發具高濃度專利製程之幹細胞分泌物外泌體此產品已獲得美國食品藥物管理局主檔案登記及國際化妝品成分命名法。