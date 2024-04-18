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台達電新充電樁將搶市

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

台達電（2308）積極搶攻充電樁市場，預計今年底將推出DC直流50kW快充式充電樁，不僅體積輕薄且充電效率佳，鎖定百貨公司及商辦大樓商機，有效解決車主里程焦慮，成為今年充電樁業務主力產品。

台達電昨（17）日在「台灣國際智慧移動展 （2035 E-Mobility Taiwan）」中，以「永續大道」為主題，展現旗下全方位智慧交通最新技術與產品方案，包括電動車電控與動力系統、車用氣冷及液冷散熱解決方案，以及電動二輪載具動力系統，並打造符合微電網概念的電動車充電基礎設施解決方案。

台達電永續長暨發言人周志宏表示，基於長期耕耘電力電子的核心技術，台達電已成為全球主要車廠一線（Tier 1）供應商。透過DeltaGrid EVM充電管理系統，台達電整合再生能源發電及儲能系統，打造微電網概念的電動車充電基礎設施。

在電動車充電解決方案上，台達電的直流及交流充電樁廣泛已應用於高速公路休息站、車隊、商辦、廠辦及自用住宅等場域。

充電樁 台達電 電動車

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