近期全球股市受到中東地區局勢緊張影響，加上聯準會（Fed）主席鮑爾放鷹，暗示美國經濟強健，通膨回落欠缺進展，貨幣政策需要在更長時間內維持限制性，聯準會很可能短期內不會降息，國際利空消息頻傳，使全球股市出現修正。

然而，生技產業通常專注於研發創新醫療產品和治療方法，產品和方法的需求與宏觀經濟因素關係不大，無論經濟環境如何變化，人們對健康和醫療的需求都是持續存在，具有較高的抗風險能力，是值得長線觀察族群。

臺灣生技期貨為生技類股交易及避險工具，其契約規模約為20萬元，而保證金為18,000元，槓桿約為11倍，因此臺灣生技期貨的最大優勢在於門檻低、操作彈性高，交易人可以較低資金成本進行交易及避險，提升資金效率。

以技術面來看，臺灣生技期貨從高檔回落，已經接連跌破所有均線，本周初回測前一波低點有撐，目前位於在4,000點整數大關附近震盪整理，尚未出現明顯止跌訊號。投資人應衡量自我投資能力適度做加減碼，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。（元富期貨提供）

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