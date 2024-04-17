中砂 兩檔活跳跳
中砂（1560）3月營收為5.4億元，月增9.7%、年減4.5%；累計營收為15.9億元，年增2%，表現符合法人預估。中砂預估全年營收年成長0~10%、毛利率32~38%、營益率16~22%。
中砂ABU營收在去年占比約12%，其中，傳統砂輪主要客戶為工具機產業客戶，今年隨傳產及機械工具機客戶需求緩步回升中，ABU銷售額將較2023高個位數成長。DBU方面，去年營收占比約29%，2024年底前的單月鑽石碟將有機會超過3.5萬顆，預期DBU年銷售成長將超過15%，為成長最高的事業單位。
權證券商建議，看好個股後市投資人，建議利用價內外合理、可操作天期為中長天期商品介入。（國泰證券提供）
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