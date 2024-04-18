快訊

北榮名醫鄭宏志涉收廠商回扣十多年 300萬元交保

賴清德對陸釋友善訊號 鄭文燦掌海基會可沉潛養晦

期交所拚淨零碳排 獲肯定

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
期交所。聯合報系資料照
期交所。聯合報系資料照

期交所為展現積極落實行政院推動「2050淨零排放」目標，參加「企業減碳溫度計」活動，獲溫度等級「成效卓越（升溫1.6°C以下）」認證；且今年出版 「2023年企業永續報告書」揭露依據 ISO 14064-1進行溫室氣體盤查之碳排數值，並將首次依循氣候相關揭露 (IFRS S2) 編製索引表。

「企業減碳溫度計」是天下雜誌與東海大學攜手開發的平台，參考聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）2021年發布的第六次評估報告（AR6）中，模擬未來地球各種可能的升溫情境，並採用「絕對全球溫度變化潛勢模型」。

評估每家企業過去實際減碳與未來減碳目標，將在2100年將地球帶向幾度升溫℃，並據此將溫度等級分為「成效卓越」、「表現優秀」、「投入積極」、「進度落後」及「原地停留」共五等級。

期交所追隨永續潮流的步伐未曾停歇，為積極回應全球永續發展行動與國家淨零排放目標，期交所去年出版的「2022年企業永續報告書」，即首次導入氣候相關財務揭露規範（TCFD），另規劃於今年6月預計出版的「2023年企業永續報告書」揭露依據ISO 14064-1 進行溫室氣體盤查的碳排數值，並將首次依循氣候相關揭露（IFRS S2）編製索引表。

衡酌期交所企業永續發展的作為日臻完善，期交所為讓利害關係人更加瞭解並認同其ESG的理念與成果，去年首度參加天下雜誌「2023年天下永續公民獎」評選，於「公司治理」、「企業承諾」、「社會參與」及「環境永續」等四大面向表現優異，榮獲「中堅企業組新秀獎」。

另期交所為展現積極落實行政院推動「2050淨零排放」目標，更響應天下雜誌於「企業減碳溫度計」揭露公司於「2023年天下永續公民獎」就「環境永續」構面的內容，並獲溫度等級「成效卓越（升溫1.6°C以下）」認證。

期交所企業識別標語「TAIFEX Cares」，象徵期交所願以「關心」、「用心」及「愛心」的企業形象，落實ESG的精神及意涵，並期待透過本次自主揭露之行為，能拋磚引玉，發揮影響力，讓每個企業皆願因身為世界公民，展現對於地球永續發展責無旁貸的決心與毅力。

期交所 減碳

延伸閱讀

期交所戮力淨零碳排響應天下雜誌於「企業減碳溫度計」揭露碳排資訊

安徽楚王大墓考古進展 墓主或與「毛遂自薦」有關

4月電子期金融期齊漲

F1／官方公布碳排報告 朝2030淨零排放邁進

相關新聞

牧德、由田營運添動能

AOI廠牧德（3563）、由田跟隨PCB產業復甦成長之際，也分別開拓新成長動能。牧德方面，今年營運力拚好轉，除受惠PCB...

台積概念股 買盤押寶

台股昨（17）日跌深反彈，重返2萬點關卡，盤面主流族群攜手表態，其中，弘塑（3131）、亞翔、家登等半導體設備材料相關個...

康舒推新品 強攻車用

金仁寶集團旗下電源廠康舒（6282）昨（17）日首度秀出最新研發800V 3kW直流轉換器，面積相當於一支手機，並與合作...

台達電新充電樁將搶市

台達電（2308）積極搶攻充電樁市場，預計今年底將推出DC直流50kW快充式充電樁，不僅體積輕薄且充電效率佳，鎖定百貨公...

元山評估東南亞擴廠

散熱大廠元山（6275）目前積極評估台灣、中國大陸以外的第三地設廠計畫，外界推估，很可能在東南亞進行擴廠，以因應美中貿易...

就市論勢／出口導向股 伺機進場

本周台股巨幅震盪，但也吸引低接買盤，昨（17）日收盤大漲311點，漲幅1.5%，指數收在20,213點。台股自去年11月觸底上攻以來，近期適逢國際金融市場對降息預期遞延，加上面臨股價大漲後，第1季財報高標檢視期，股價大幅波動，然科技股整體需求面、獲利面都見成長趨勢，投資人不宜急殺出場，急跌承接或定期定額仍是長線跟隨多頭走升行情最佳策略。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。