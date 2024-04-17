保瑞 選價內外15%
保瑞（6472）旗下安成藥業不再代理銷售低毛利癌症用藥，因此首季營運表現不佳，但隨著對美國百年藥廠Upsher-Smith完成併購，4月起將納入合併營收，業績有望好轉。
保瑞去年稅後純益30.7億元，EPS達30.2元，創新高；董事會通過擬配發現金股息12元。保瑞發言人表示，去年全球CDMO業務年成長12%，除產品品質外，提供客戶一站式服務並以客戶導向成立專案辦公室，並能精準控制生產成本都是公司競爭優勢，未來將持續強化全球產能布局。
權證發行商表示，投資人如看好保瑞後市，可挑選價內外15%以內、90天期以上的中長天期權證，透過靈活操作來參與個股行情。（台新證券提供）
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