快訊

北榮名醫鄭宏志涉收廠商回扣十多年 300萬元交保

賴清德對陸釋友善訊號 鄭文燦掌海基會可沉潛養晦

豐興鋼筋新盤價 要看匯率

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

美元指數狂飆，新台幣日圓重貶，國際匯率相互拉扯的情況下，進口廢鋼行情起伏變數多，恐影響豐興（2015）下周鋼筋新盤價走勢。

上市鋼廠主管表示，美元強勢、亞幣貶值，昨（17）日下午1美元兌換新台幣32.44元，需向國外採購原料的鋼廠將增加進口成本。但另一方面，由於日圓貶值高於新台幣，台灣從日本採購廢鋼變得有利，進口商若有效操作，可以利用較低價的日本廢鋼牽制美國廢鋼，相互拉扯下那方勝出晴雨難測。

上市鋼廠主管指出，最近受到日圓重貶影響，日本貿易商順勢加大出口報盤，日本廢鋼漲幅受到壓制，報價每公噸落在CFR370美元區間，與前波報價相比行情再下修 、更具競爭力。

上市鋼廠主管說，豐興4月來每次都開漲盤，引領建築用鋼市場行情走揚。如今鋼筋上游原料廢鋼走勢對鋼廠有利，增強對價格的操作空間。

新台幣 日圓 日本

延伸閱讀

花蓮強震後恐現天坑 日本「感謝台灣」出動雷達車偵測

日本研究：寫下怒氣丟垃圾桶 有助平息怒火

日本透地雷達探測車來了 再為花蓮道路免費健檢

進口大陸蝦仁貼假產地、日本干貝竄改效期 新北6億黑心水產全進食客肚子

相關新聞

牧德、由田營運添動能

AOI廠牧德（3563）、由田跟隨PCB產業復甦成長之際，也分別開拓新成長動能。牧德方面，今年營運力拚好轉，除受惠PCB...

台積概念股 買盤押寶

台股昨（17）日跌深反彈，重返2萬點關卡，盤面主流族群攜手表態，其中，弘塑（3131）、亞翔、家登等半導體設備材料相關個...

康舒推新品 強攻車用

金仁寶集團旗下電源廠康舒（6282）昨（17）日首度秀出最新研發800V 3kW直流轉換器，面積相當於一支手機，並與合作...

台達電新充電樁將搶市

台達電（2308）積極搶攻充電樁市場，預計今年底將推出DC直流50kW快充式充電樁，不僅體積輕薄且充電效率佳，鎖定百貨公...

元山評估東南亞擴廠

散熱大廠元山（6275）目前積極評估台灣、中國大陸以外的第三地設廠計畫，外界推估，很可能在東南亞進行擴廠，以因應美中貿易...

就市論勢／出口導向股 伺機進場

本周台股巨幅震盪，但也吸引低接買盤，昨（17）日收盤大漲311點，漲幅1.5%，指數收在20,213點。台股自去年11月觸底上攻以來，近期適逢國際金融市場對降息預期遞延，加上面臨股價大漲後，第1季財報高標檢視期，股價大幅波動，然科技股整體需求面、獲利面都見成長趨勢，投資人不宜急殺出場，急跌承接或定期定額仍是長線跟隨多頭走升行情最佳策略。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。