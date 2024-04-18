豐興鋼筋新盤價 要看匯率
美元指數狂飆，新台幣與日圓重貶，國際匯率相互拉扯的情況下，進口廢鋼行情起伏變數多，恐影響豐興（2015）下周鋼筋新盤價走勢。
上市鋼廠主管表示，美元強勢、亞幣貶值，昨（17）日下午1美元兌換新台幣32.44元，需向國外採購原料的鋼廠將增加進口成本。但另一方面，由於日圓貶值高於新台幣，台灣從日本採購廢鋼變得有利，進口商若有效操作，可以利用較低價的日本廢鋼牽制美國廢鋼，相互拉扯下那方勝出晴雨難測。
上市鋼廠主管指出，最近受到日圓重貶影響，日本貿易商順勢加大出口報盤，日本廢鋼漲幅受到壓制，報價每公噸落在CFR370美元區間，與前波報價相比行情再下修 、更具競爭力。
上市鋼廠主管說，豐興4月來每次都開漲盤，引領建築用鋼市場行情走揚。如今鋼筋上游原料廢鋼走勢對鋼廠有利，增強對價格的操作空間。
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