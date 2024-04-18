元山評估東南亞擴廠
散熱大廠元山（6275）目前積極評估台灣、中國大陸以外的第三地設廠計畫，外界推估，很可能在東南亞進行擴廠，以因應美中貿易戰以及客戶需求。
據了解，元山目前台灣產能已接近滿載，而高雄仁武產業園區新廠預計在2025上半年進駐並展開營運，規劃涵蓋營運總部、研發中心，車用和高階散熱風扇與模組的製造中心，落成啟用後，台灣產能可望上看120-150萬台，中國大陸東莞兩廠亦將依訂單需求而擴增產能。
元山今年首季營收9.07億元，年增6.5%，業績穩健。元山目前主要有汽車電子、高階IT與網通事業、生活系統等三大事業體。元山總經理劉賢文法說會曾表示，今年三大事業體都會成長，整體營收將優於去年，預料公司營運高峰將落在第3季。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言