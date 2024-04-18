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順達Q1每股賺1.37元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

電池模組廠順達（3211）因近期多次達公布注意交易資訊標準，昨（17）日公告今年第1季自結歸屬於母公司業主淨利年增84.1%，單季每股純益（EPS）1.37元。順達昨日股價收87.4元，上漲1.7元、漲幅1.98%。

順達公布今年3月營收12.17億元、年減23.9%，稅前淨利1.27億元、年增202.4%，自結歸屬於母公司業主淨利0.99億元、年增3.12倍，每股純益0.65元。

順達今年首季營收34.27億元、年減12.1%，稅前淨利2.76億元、年增102.9%，自結歸屬於母公司業主淨利2.08億元。

展望後市，順達在上一次法說會上指出，預期2024年全球平板電腦出貨持平，NB則將微幅成長，依據目前接單狀況來看，順達預估IT業務2024年營收將較2023年下滑。至於Non-IT業務方面，順達預期伺服器BBU、ESS將呈現穩定成長，而E-Mobility仍要關注市場庫存去化狀況。

順達表示，從目前接單狀況來看，2024全年營收規模比2023年下滑，毛利率、營業淨利率也將下滑。

每股純益 營收

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