大眾投控開發警示系統

大眾投控（3701）旗下大眾電腦與資策會共同開發「AI熱成像AR-HUD智慧駕駛警示系統」，昨（17）日在台北國際汽機車零配件展暨車用電子展亮相。這是國內廠商自主開發車用AR HUD產品與熱成像攝影機，結合AI辨識技術，具有適應全天候環境、高精準辨識、直覺性呈現的智駕安全優勢，預計今年底落地於國外客運巴士智慧座艙，可創造12億元產值。

資策會積極投入車輛智慧化技術發展，為解決夜間視野不良造成高事故率問題，檢視當前市場發現，影像式先進駕駛輔助系統（ADAS）多採可見光相機作為感測元件，但易受到環境光線造成能見度受限。

資策會軟體院與大眾電腦共同發展「AI熱成像AR-HUD智慧駕駛警示系統」，AR HUD擴增實境抬頭顯示器是透過投影裝置，以光學技術將ADAS訊息、導航、車速、限速指示、道路警示等投射到汽車駕駛者視野前方，並結合AI熱成像辨識技術強化學習各種溫差情境下的行人車輛物件表面溫度成像，感測不受日夜、光影、雨霧影響。