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泓德擬私募30億元

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

泓德能源（6873）昨（17）日董事會決議通過辦理私募普通股案，私募股數將不超過1.5萬張，若以昨天收盤價198元計算，最大私募金額近30億元，藉此籌措銀彈，充實營運資金。

泓德能源此次私募案將洽特定人，且以能為公司未來營運產生直接或間接助益者為首要考量，但目前尚未洽定特定應募人，私募價格也尚未決定。

泓德能源公告，本次私募目的為充實營運資金及償還銀行借款，預計將強化公司競爭力、提升營運效能及強化財務結構之效益，私募股將有三年閉鎖期。

泓德能源昨天攜手策略夥伴士電聯合參加台灣國際智慧移動展，並秀出多款電動車充電樁裝置，預計強化台灣充電國家隊，全力揮軍日本市場。

據悉，泓德能源已於日本開發和收購光電案場，並與當地售電業者洽談再生能源購電協議（PPA）。

充電樁 再生能源 日本

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