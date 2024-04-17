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嘉基法說會／今年業績優於去年 成長主力仍是TBT4

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導

嘉基（6715）17日舉行法說會，該公司表示，推動今年業績成長的主力產品仍是Thunderbolt4（TBT4），至於搭載Thunderbolt 5（TBT5）的產品，第2季陸續上市，英特爾第一波搭載TB5的產品，將以電競產品為主，主要貢獻業績將在明年。另外，今年TBT4應用在顯示器需求也逐步上升，第1季需求即成長三倍，去年只有一家美系客戶使用，今年另外兩大客戶也開始開案，預期明年起出貨量將明顯加溫。

嘉基指出，今年在TBT5推出後，首波以電競產品為主，傳輸速度可達80/120G，之後逐步滲透至創作者產品等，預期會與TBT4共存約兩年半到三年的時間，在載顯示器方面的TBT4，初期集中在商用市場，目前該公司三大客戶皆有開案，消費性市場採用度還是偏低。

嘉基主要產品是高速傳輸介面，並應用於筆電、桌機、螢幕、擴充基座（Docking Station）的Thunderbolt高速連接線，以及應用於伺服器、資料中心的光纖通訊高速傳輸線。 產品營收比重，高速電傳輸線85%、高速光纖通訊傳輸線3%、光學電子零件11%、其他 1%。主要客戶戴爾、惠普與聯想等。

產能規劃方面，嘉基表示，泰國廠今年3月落成，預計第2季投產，客戶希望有1/5-1/4產能從大陸蘇州廠移過去。去年也在桃園龍潭購入土地，預計建置新廠，未來將以生產光通訊產品為主。

傳輸線 顯示器

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