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技嘉本季營收不看淡

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

技嘉（2376）本季主板業務進入傳統淡季，但AI伺服器業務可望續強。法人透露，技嘉AI伺服器除了輝達（NVIDIA）相關產品外，也通過超微（AMD） MI300認證，本季有望量產，成為AI伺服器業務新動能。

隨著AI伺服器業務出貨續強，法人預期，技嘉本季營收將持平首季，並較去年同期翻倍增長，傳統淡季營運仍相當亮眼。

技嘉不評論法人對營收與獲利預估。技嘉董事長葉培城之前表示，2024年景氣沒有問題，尤其是AI伺服器的需求無虞，關鍵是晶片能供應多少，去年因為AI帶動，使得技嘉去年業績表現超出預期。針對消費性市場，例如板卡展望，葉培誠則認為，最壞時機已經過了。

技嘉今年首季營收逆勢季增兩成，主要受惠於AI伺服器業務動能強勁，帶動整體伺服器業績比重自去年的39%，提升至今年首季的55%。此外，技嘉今年首季亦受惠大陸農曆年小旺季，帶動板卡業務季增低個位數百分比。

展望本季，法人表示，技嘉消費性的主板業務進入傳統淡季，惟AI伺服器業務將續強。目前技嘉主要出貨搭載輝達A100、H100 GPU的AI伺服器，但公司近期通過超微 MI300認證，有望於本季量產，帶動AI伺服器業務續強。

法人預估，技嘉AI伺服器今、明年占伺服器業務營收比重將分別來到82%、87%，將成為營收主要成長來源。

AI 伺服器 技嘉

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