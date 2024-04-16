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零壹攻雲策略解決方案

經濟日報／ 記者李泠秭／台北報導

零壹（3029）為強化雲策略布局，昨（16）日宣布成立聯壹數位公司，致力提供完整多元的數位化解決方案，包括IT雲原生基礎架構、多雲平台管理MSP服務、AI基礎架構建置與大數據應用等。為客戶提供永續治理、多雲管理、資安韌性與AI應用解決方案，加速企業實現IT現代化，打造營運韌性創造永續競爭力。

零壹指出，面臨混合多雲環境成為新常態，企業需要更快速完成工作負載安全上雲，以及在擴充上能做到雲地資源快速整合部署。

零壹除代理與銷售三大公有雲外，因應雲服務的普及，更多企業將採用雲原生架構和混合雲模式，提供雲遷移、雲管理和安全服務的需求將會持續增加。

設立聯壹數位公司旨在協助客戶加速數位轉型、解決雲地整合技術門檻，並打造AI、自動化、安全和個人隱私保護、邊緣計算與物聯網等發展實現落地。

零壹認為，2024年生成式AI應用將進入大爆發，企業要如何兼顧多元智能且安全合規將是挑戰。

AI 零壹

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