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毅嘉 首季每股賺逾0.3元

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

毅嘉（2402）昨（15）日公告自結數，今年首季營業淨利8,222萬元，合併稅前盈餘1.07億元，依股本30.7億元計算，每股盈餘約逾0.3元。

毅嘉今年3月營收6.84億元，月增8.2%、年減5.6%；今年首季營收19.99億元，季減8.8%、年增3.9%。毅嘉3月營收結構中，軟板整合元件約5.5億元、機構整合元件約1.38億元，沖銷內部轉撥收入後之合併營收淨額為6.84億元。展望今年，由於車用電子產品需求樂觀，客戶拉貨動能強勁，預估毅嘉全年營運有望逐季加溫。

在產能方面，毅嘉中國大陸廠區約占九成，馬來西亞與台灣合計一成；其中，馬來西亞廠估今年將再新增車用客戶。此外，毅嘉3月上旬拍板馬來西亞投資案，預計投入2,000萬美元（約新台幣6.2億元）興建新廠，今年會開始動工。

毅嘉 營收 馬來西亞

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