錼創營收 將倍數成長

錼創科技-KY創（6854）昨（15）日召開法人說明會，董事長李允立表示，持續樂觀看待今年Micro LED產業發展，今年營業項目多元化，將增加銷售設備業務，預計可貢獻營收約10%至20%，看好整體營收維持倍數成長，也將擴大開發歐美市場。

展望未來，李允立表示，持續朝四大方向前進；包括一、營業項目多元，COC、Turnkey Solution、NRE之外，今年增加銷售設備的項目，預計設備貢獻營收一至二成。二。分散客戶貢獻，擴增業務團隊與去年美國子公司開始營運，開發與服務歐、美、亞市場。三、維持營收成長動能，維持2020年至2023年營收成長趨勢，持續改善虧損，朝損益兩平邁進。四、持續投入研發，掌握新世代製程技術與設備研發。

李允立表示，持續樂觀看待今年Micro LED產業發展，今年很多客戶都在做出貨的準備，除電視之外，其他應用也陸續發酵，但最大關鍵市場還是電視市場；另外是頭戴型顯示器，以及智慧手表，目前客戶持續準備出貨，看好整體營收維持倍數成長。

錼創去年底完成建置與富采旗下晶電合作的產線，今年第2季開出產能；錼創去年也與友達合作，預計2025年第3季開出產能。錼創2023年營收9.43億元，年增133.53%，歸屬於母公司業主淨損5.13億元，每股虧損4.78元。

法人關心歐司朗與蘋果取消合作Micro LED導入Apple Watch，是否對產業發展影響一事，李允立回應，蘋果停止自行研發不代表不使用Micro LED，預期客戶可能開始尋找其他合適的供應鏈，此事可能會加快Micro LED發展，從錼創的角度看，產業將朝向健康發展。

李允立表示，將持續降低Micro LED成本以提升市場滲透率，錼創目標在於擴大營收規模，協助建立產業生態圈。