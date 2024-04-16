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佳世達醫療事業 報捷

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
佳世達董事長陳其宏 （本報系資料庫）
佳世達董事長陳其宏 （本報系資料庫）

佳世達（2352）衝刺醫療事業再邁大步，昨（15）日宣布子公司明基醫院集團股份有限公司（BBHC）已遞交香港聯合交易所有限公司主板上市申請文件。市場推估，以佳世達本月送件時間推算，明基醫院集團最快今年第3季有望掛牌上市。

明基醫院集團目前擁有南京明基醫院、蘇州明基醫院兩家教學中心等級的大型民營營利性綜合醫院。根據弗若斯特沙利文調查，以2022年醫療服務收入計，明基醫院是大陸華東地區最大民營營利性綜合醫院集團，收入超過第二名和第三名的總和，在大陸民營營利性綜合醫院集團排名第五；以床均收入計更在大陸民營營利性綜合醫院集團排名第一。

佳世達醫療小金雞申請香港掛牌 圖／經濟日報提供
佳世達醫療小金雞申請香港掛牌 圖／經濟日報提供

由於經濟發展、政策鼓勵、民眾對醫療服務的需求增加且日益多樣化，大陸民營醫院比公立醫院更為快速增長。根據弗若斯特沙利文預測，大陸民營醫院市場規模2017年至2022年年複合成長率達13.7%，遠高於同期公立醫院的7.8%，看好2022年至2026年民營醫院市場規模年複合成長率可達15.9%、達人民幣1.09兆元。

財務表現方面，明基醫院2021年營收為人民幣22.24億元，2022年成長5.1%、達人民幣23.36億元，2023年進一步增長15%至人民幣26.88億元；2021年稅後純益人民幣6,908萬元，2022年成長29.7%、達人民幣8,955萬元，2023年再增長87%至人民幣1.67億元。

由於營運能力和精細化管理體系，從而有效地控制成本並提高營運效率，明基醫院毛利率由2021年的15.3%增至2022年的16.4%，再增長至2023年的18.9%；淨利率從2021年的3.1%增至2022年的3.8%，進一步增至2023年的6.2%。

隨著佳世達宣布明基醫院已遞交香港聯合交易所有限公司主板上市申請文件，市場推估，以港交所掛牌審議流程推算，一般約在送件申請後三至九個月可上市，但仍需視審核問詢及屆時市場發行環境決定。

人民幣 佳世達 明基醫

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