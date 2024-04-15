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權王目標價 野村喊975

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

台積電（2330）周四（18日）將舉行法說，全球關注。在台積電法說會前，野村證券釋出最新報告指出，台積電CoWoS先進封裝產能今年將成長100%，明年成長50%至60%。基於營運前景看好，野村持續建議「買進」台積電，目標價更由700元大升至975元，與高盛證券並列外資圈第二高。

野村半導體產業分析師鄭明宗指出，展望未來，二大關鍵因素推升台積電成長，分別為中央處理器（CPU）與AI。其中，CPU方面，由於英特爾加速釋單以降低18A製程風險，除了Arrow Lake外，2027年開始的Nova Lake，也將採用台積電2奈米製程；在AI方面，AI驅動客戶提高對於2奈米製程的興趣，例如AMD（超微）。

鄭明宗將台積電今年的預估營收上調2.5%，今年預估每股稅後純益從37.42元上調到38.82元，並預估2024至2025年的AI營收將成長12至16%。

AI 台積電

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