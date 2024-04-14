台積電18日法說 市場風向球

台積電（2330）將於18日召開線上法說會，屆時公布首季財報與第2季展望。台積電對半導體景氣的看法與展望，將成為市場風向球，另外海外布局、全年資本支出、AI市場趨勢看法、新董事候選人與配息等議題，也將會是市場高度矚目的焦點。

法人預期，台積電今年營運有望逐季走強，受惠高速運算（HPC）與人工智慧（AI）應用彌補消費電子新舊交替，預估今年第2季美元營收有望挑戰歷年同期新高，持平至季增4.3%，並估年增高雙位數（估年增17.3%至22.4%），將為歷年最旺的第2季、且首季受惠匯率有利因素營運有望優於預期。

台積電法說會觀察 圖／經濟日報提供

台積電日前已公布3月營收約為新台幣1,952.11億元，月增加7.5%，較去年同期增加了34.3%，創同期新高；首季營收約為新台幣5,926.44億元，季減少5.3%，較去年同期則增加16.5%，是歷年同期新高，符合法人預估。

台積電提供美元財測，沒有提供新台幣預測的營收，不過法人分析，台積電首季新台幣營收因匯率略優於1月的預期，按匯率回推約在財測中間值185億美元附近，惟該季美元營收數字則仍待18日台積法說會公布。

台積電今年第2季營運動能方面，業界認為，主要來自高速運算與人工智慧應用的大幅成長，先前主力客戶之一的輝達（NVIDIA）先進封裝部分訂單傳出外溢英特爾IFS，但最新傳出相關進度遞延，在英特爾自用產能仍不足下，台積電先進封裝與夥伴合作加緊供貨主要客戶解決卡關問題，有利配套先進製程出貨放量加速。

法人預估，台積電今年第2季美元營收估約184-192億美元，美元營收估約持平今年首季至小幅季增4.3%，並估年增17.3%至22.4%，為歷年同期最佳，同時在匯率有利因素換算下，第2季新台幣營收將有機會突破6,000億元，也是歷年同期最佳。

法人也預估，輝達今年對台積電AI相關營收貢獻將逐季拉升，且預期今年總貢獻估約翻倍達近25億美元，加上其餘產品線貢獻，估有望居台積電前五大客戶。