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崇越營收／首季達119.3億元 矽晶圓海外出貨3月明顯成長

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

崇越科技（5434）12日說明，首季累計營收達119.3億元。矽晶圓海外出貨在3月有明顯成長。

半導體產能逐步復甦，帶動矽晶圓、光阻、石英、晶圓載具等半導體材料需求，其中矽晶圓海外出貨在3月有明顯成長，挹注月營收成長逾一成。崇越3月份合併營收達41.4億元，相較上月增加3.9億元，月增10.5%。

崇越科技整合需求銷售半導體、LCD、光電等產業之精密材料、零組件及設備外，亦提供環保綠能系統規劃服務。營業比重上，半導體材料暨電子材料銷售占比約八成，環保工程逾一成，餘為太陽能與廠務系統工程等。近年崇越科技將業務觸角擴及民生食品、健康樂活等產業，以全方位鏈結與整合實力，持續擴大集團規模。

半導體 矽晶圓

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