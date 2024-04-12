英業達智慧醫療布局奏捷
英業達（2356）衝刺醫療布局傳捷報，旗下榮文生醫因應日漸提升的循環腫瘤細胞檢測需求，攜手集團夥伴英華達打造循環腫瘤細胞自動檢測系統「循體欣」，近期前進海外市場，與泰國、馬來西亞等地區的醫療單位交流，有機會打進這兩國醫療供應鏈，擴大集團東南亞醫療市場量能。
榮文生醫指出，團隊為滿足國內龐大的腫瘤細胞檢測需求，至今仍繼續升級「循體欣」這套自動檢測系統，目前最新的CATCH HT及CATCH II機型，每台設備每天最高可檢測96個檢體，並可以同時進行六種生物標記（biomaker），大幅提升檢測能量。
據悉，「循體欣」目前可偵測範圍包括多項癌症，透過受測者的血液進行檢測，篩檢途中會將檢體的紅血球、白血球去除，以避免干擾到檢測結果，藉此釐清受測者血液中，所含有腫瘤細胞數量，主要分為：「健康：0-4顆、中度風險：5-29、高度風險：30顆以上」等類別，此與多家院所合作。
榮文生醫透露，這套系統除憑藉團隊專業的醫學技術之外，還需透過英華達的工程師幫忙，聯手操作這套系統（CTC 循環腫瘤細胞），從而了解該受測民眾體內是否有腫瘤。
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