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洋華機電產能近滿載

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

洋華（3622）昨（11）日召開線上法說會，總經理許益川指出，受惠台電強韌電網計畫需求挹注，預估第2季機電業務將顯著成長，產能利用率亦會接近滿載；光電業務今年將在越南廠添增貼合業務，藉此滿足客戶需求。

洋華去年營收16.39億元，年增6%；稅後純益5.67億元，年增36%，每股純益3.75元，優於前年每股純益2.75元。去年約有超過七成的營收來自機電業務，其餘不到三成來自光電業務。

洋華近年來積極轉型，目前機電業務營收比重已大幅超越光電業務，機電業務主要供應終端匣與接續匣等產品給國內電纜廠，光電業務則是原先的觸控面板以及貼合等業務。

台電積極啟動強韌電網計畫，十年預算高達5,645億元，龐大商機讓國內重電族群紛紛搶食此一大餅，洋華因旗下機電產品切入國內電纜大廠，帶動業績走升。

光電 洋華 營收

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