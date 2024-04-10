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花旗看台積電：目標價從740元大幅調高到950元

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
台積電。圖／聯合報系資料照片
台積電。圖／聯合報系資料照片

台積電（2330）將於18日舉行法說，外資法人最近忙著軍備競賽，紛紛提高目標價，而且幅度愈調愈高。花旗證券在最新釋出的報告中，將台積電目標價從740元一舉提高到950元，重申「買進」評等。

報告指出，雖然經歷大地震，但花旗仍看好台積電的長線結構性成長。台積電在震後對於全年預期營收成長維持不變，仍預估成長20-25%。花旗預估，台積電今年營收可望成長26%，明年則成長29%。

除了雲端人工智慧（AI）以外，花旗預估，在未來數年，基於3奈米及2奈米的邊緣AI也將推動台積電持續成長，加上台積電在海外擴產，都將緩解客戶對於地緣政治的擔憂。

花旗認為，台積電未來數年的營收及獲利前景佳，將受惠於更強勁的先進製程需求，因此將台積電2025年的預估獲利上調4%，並且首度預估2026年每股稅後純益（EPS）。以明年EPS來推估，花旗給予台積電20倍的本益比，目標價從740元大幅提高到950元。

台積電預估2024年的資本支出可達280-320億美元，花旗則認為約在310億美元。隨著2奈米將於2025年進入量產，加上3奈米需求成長，花旗估計2025年的資本支出將達350億美元，2026年更增加到380億美元。

台積電 花旗

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