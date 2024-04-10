佳能3月 EPS +0.26元 矽統-0.03元
佳能（2374）昨（10）日自結3月稅後純益達7,700萬元，年增5.41倍，每股純益0.26元，遠超越去年第4季單季每股純益0.14元。
佳能昨天股價收32.3元，下滑1.2元，外資連三日賣超，累計4月以來波段漲幅達38%。
【記者鐘惠玲／台北報導】聯電旗下IC設計廠矽統（2363）昨（10）日應主管機關要求公布3月淨損約2,200萬元，每股虧損0.03元。
矽統3月合併營收1,271.7萬元，月增52.8％，年減20.2％；今年首季合併營收3,429.3萬元，季減2.4％、年增3.2％。
矽統已規畫辦理減資，比例為35％，目前資本額74.95億元，未來減資後將降至48.72億元。
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