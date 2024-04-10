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輝達、Google合作 零壹沾光

經濟日報／ 記者李泠秭／台北報導

輝達（NVIDIA）將和Google Cloud展開AI新合作，兩強攜手擴大雲端服務業務，幫助世界各地新創公司加速建立生成式AI應用程式和服務。台廠中，零壹（3029）身兼輝達台灣總代理，同時也是Google Cloud夥伴成員，輝達與Google強強聯手擴大衝刺AI商機，零壹受惠大。

零壹強調，該公司與Google Cloud在金融、醫療產業是發展重點。尤其在雲地整合，數位轉型AI（協同合作數位化）應用上。

零壹總經理陳鍵忠日前表示，將持續引進新產品應用，審慎樂觀看待今年營運。針對營運策略，零壹強調，內需市場迎疫後復甦，數位轉型持續深化各產業，將致力通路市場分群深耕，整合加值服務，讓更多企業受惠，宣示將從代理商蛻變成解決方案供應商。

Google在9日於美國拉斯維加斯舉行的雲端大會（Google Cloud Next 24）上，釋出與輝達擴大AI合作的訊息。Google表示，新合作將結合針對新創公司的輝達Inception計畫和Google for Startups Cloud計畫，以擴大獲得雲端積分（cloud credit）市場推廣支援和技術專業知識，協助新創公司更快地為客戶提供價值。

輝達指出，輝達Inception是一項支援超過18,000家新創公司的全球計畫，其合格會員將能加速使用Google Cloud基礎設施，並獲得Google Cloud積分，專注於AI的企業最高可獲得35萬美元積分，並可用於輝達DGX Cloud。

為進一步擴大輝達加速的生成式AI運算可用性，Google Cloud也宣布A3 Mega將於5月全面上市。這些執行個體是其A3虛擬機器系列的擴展，由輝達H100 Tensor核心GPU驅動，新執行個體將使A3虛擬機器的GPU到GPU之間網路頻寬增加一倍。

輝達表示，以輝達最新Blackwell平台為基礎的GPU將於明年初導入Google Cloud，共有HGX B200和GB200 NVL72兩種版本，前者專為最嚴苛的AI、資料分析和高效能運算工作負載而設計，後者是專為模型訓練和即時推論而設計，將與Google Cloud第四代先進液冷系統結合。

Google Google Cloud 輝達

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