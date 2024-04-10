華碩（2357）3月集團營收繳出497.4億元成績，月增40.9%、年增0.9%；首季營收1,217億元，季增1%、年增9%，獲得投信法人肯定，昨（10）日股價表現強於同族群個股，終場上漲10元收435元。

本國投顧認為，華碩3月營收497.4億元，優於預期，推估主要是因零組件包含板卡與服器需求佳；展望第2季，預估華碩營運有望淡季不淡，雖過往板卡第2季為傳統淡季，可能出現低雙位數季減，但筆記型電腦有望溫和復甦，AI也會帶動伺服器需求顯著成長，有助華碩第2季營運持平；維持華碩強力買進投資評等。

權證發行商表示，投資人如看好華碩後市，可挑選價內外5%以內、90天期以上的中長天期權證，透過靈活操作來參與個股行情。（兆豐證券提供）

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