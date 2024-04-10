致茂 押寶逾120天

致茂（2360）3月合併營收18.2億元，月增51.8%、年增9.5%，累計今年第1季合併營收44.1億元，季減12.0%、年增0.68%，創同期新高。致茂昨（10）日上漲2.9%至259元，股價站上所有重要均線。

法人指出，半導體業務將是致茂今年主要成長動能，其中，由於SLT為AI GPU標配需求，而致茂提供軟硬體整體解決方案，也提供溫控系統以滿足AI GPU日益增加的功率密度（Power Density），預估美系客戶拉貨有望於第2、3季持續轉強以因應晶片後續需求，致茂相關業務有望於今明兩年呈現雙位數年增長。

權證發行商建議，看好致茂後市的投資人，可買進價外15％至價內10％、距離到期日超過120天以上的權證，參與個股波段行情。（元大證券提供）

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