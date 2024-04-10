中興電 兩檔活跳跳
中興電（1513）受惠台電強韌電網計畫需求帶動，去年重電新接單約300億元，預計今年接單300至350億元，包括海盛3-1期離岸風電變電站統包工程48億元的待簽約訂單、台灣36部離島發電機組汰換商機約72億元等。
產能方面，今年1月嘉義新廠投產，並於林口增建1,880坪廠房倉庫，預計今年將再增加嘉義廠倉儲用地，今、明年重電產能將各提升20%。中興電目前在GIS重電設備供不應求狀況擴大，預估今、明年營收為270.2億元、309.3億元，分別年成長22%、15%，每股純益（EPS）分別為7.6元、9.1元，分別年成長141%、20%。
看好個股後市的投資人，建議利用價內外10%以內、可操作天期150天以上的商品介入。（國泰證券提供）
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