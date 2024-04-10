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大亞、東元 四檔紅不讓

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
大亞、東元相關權證
大亞、東元相關權證

台電韌性電網計畫效益逐漸發酵，市場看好大亞（1609）、東元（1504）等供應鏈今年營運前景，權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購證權證，參與相關個股走勢。

大亞為台灣四大345KV電纜生產商之一，去年毛利率年增至13%，係因強韌電網對161KV、345KV出貨比重提升，且86 Kwp的志光太陽能案場併網，毛利率超過50%的太陽能比重提高，全年稅後淨利年增2.3倍，每股純益（EPS）3.91元。

展望2024至2026年營運，電線電纜事業方面，台電強韌電網預計2022至2032年，花費181億元，汰換246.5公里電纜；太陽能事業方面，截至2023年已併網212MW；儲能方面，截至去年已併網13MW，預期至2025年將有136MW儲能案場，預估今、明年EPS分別為2.3元、2.6元。

東元機電事業方面，預期台灣及歐洲市場將迎來落底回溫；智慧生活事業方面，在家電、空調隨景氣回溫下，市場預估第1季營收142.5億元，季減0.8%、年減4.4%，毛利率25.79%，稅後淨利13.6億元，季增25%、年減16.5%，EPS為0.6元。

東元的北美E-skid目前受當地電網鋪建不足影響進度，然美國當地政府已開始正視相關問題、並協助當地電力公司進行建設投資，此將有助於下半年訂單回流，重新帶動2025年北美機電事業表現。

目前東元整體工程在手訂單約250億元，另外也持續取得風電、台電強網等相關工程，潛在商機逾300億元，預期智慧生活事業仍將保持穩健成長，市場預估，今年EPS上看2.97元。

太陽能 東元

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