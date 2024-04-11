就市論勢／台積概念、記憶體 搶鏡

盤勢分析

美國3月強勁的非農數據，讓聯準會官員態度再度轉向偏鷹，其中聯準會理事中大鷹派鮑曼更提出可能需要升息觀點，令市場進一步下修降息預期。從近期FedWatch降息機率觀察，6月降息機率已從3月時觀察的70%下修至57.4%。7月降息機率仍有75%，市場認為目前最有可能降息的9月，機率則高達91.5%。

即便聯準會降息一拖再拖，但股市仍維持在高檔。原因在於經濟強勁帶來產業利多，更勝於降息的資金利多。

回到台股來看，先從技術面觀察，台股維持一個很好的盤漲節奏，清明連假回來後量能也穩定在4,000億元之上。資金籌碼部分，外資先賣後買，且買超名單中包含台積電（2330）和金融權值。

投信則是3月以來一路買超，當然這部分也包含高股息ETF上市帶動的資金。但是4、5月還有多檔ETF要募資上市，意味台股接下來還有ETF的買盤要進場。整體觀察下來，台股維持現有的盤漲節奏機會仍高，剩下的就是主流產業要怎麼追蹤。

投資建議

近期大摩和瑞銀將台積電目標價調升至千元，接下來就看4月18日的法說會能否滿足法人，只要台積電股價動起來，相關設備、特化、材料等供應鏈也會跟著受惠。

今年是記憶體的黃金周期，大廠都在擴產HBM勢必壓縮到舊產品產能，美光已經調漲報價25%，記憶體已從買方市場轉為賣方市場。