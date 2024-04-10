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保瑞、聚陽 買逾兩個月

經濟日報／ 記者楊淨淳／台北報導
保瑞董事長盛保熙。 （聯合報系資料庫）
保瑞董事長盛保熙。 （聯合報系資料庫）

台股昨（10）日盤中再創新高，一度攻至20,883點，終場漲幅收斂，以小跌32點至20,763點作收，而盤面上非電子族群如保瑞（6472）、聚陽（1477）等皆繳出亮眼漲幅，保瑞大漲逾半根停板，聚陽也上漲逾3%，兩檔個股均站於所有均線之上。

保瑞、聚陽相關權證
保瑞、聚陽相關權證

保瑞日前宣布完成對美國Upsher-Smith Laboratories藥廠的併購案，將自4月起納入合併營收，昨日更是在520行情、證交所舉辦「生技醫療產業」主題式業績發表會等題材加持下，股價拉出長紅K棒，一舉站上去年8月以來新高，終場以上漲9.5%、以830元作收。

法人表示，保瑞併購USL可以增加接觸美國CDMO訂單的機會，還有17個新產品要送件或將取證，其中至少有五個以上產品會在2024年取證上市，而USL的併表比原先預期的提前三個月，2024年可完整貢獻三個季度，2025年USL全年貢獻，看好其獲利將再創新高。

聚陽3月營收年增11.9%、月增14.7%。聚陽表示，近期已感受到拉貨逐漸回溫，目前第2季訂單已全數確認完畢，將照客戶要求按時出貨，展望下半年，全年出貨量可望呈現年增。

法人表示，中長期而言，品牌商進行供應鏈整合，訂單集中到主要供應商，並要求多元生產基地及快速反應能力，聚陽配合品牌商要求，於中南美洲的薩爾瓦多設廠，競爭力佳，可持續獲取品牌客戶訂單，營運展望佳。

權證發行商建議，看好保瑞、聚陽等個股後市的投資人，可買進價外20％至價內10％、距離到期日超過二個月的認購權證，參與相關個股的波段行情。

保瑞 聚陽

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