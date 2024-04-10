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生技期 下檔有撐

經濟日報／ 記者周克威整理
生技示意圖。 聯合報系資料庫
生技示意圖。 聯合報系資料庫

證交所8日舉辦「生技醫療產業」主題式業績發表會，邀請多家重量級生技公司出席。其中，生技市值王藥華藥（6446）受惠新藥Ropeg已取得歐、美、日、中國大陸等主要市場藥證，去年單季已開始獲利，除美國市場持續成長外，今年日本市場也將有好成績，有機會由虧轉盈。

此外，生技股王保瑞完成美國USL藥廠併購，正式成為保瑞集團100%持股子公司，啟動成長新引擎，近期股價走勢相當凌厲，來到今年新高點。在指標公司領軍下，有機會點燃生技類股的多頭氣勢。

臺灣生技期貨為生技類股交易及避險工具，成分股涵蓋上市櫃新藥研發、醫材及藥品製造等指標股票，可表彰台灣整體生技醫療產業的表現，符合現今市場聚焦之產業，契約規模約為21萬元，保證金為18,000元，槓桿約12倍，臺灣生技期貨的最大優勢在於門檻低、操作彈性高，交易人可以較低資金成本進行交易及避險，提升資金效率。

就技術面來看，臺灣生技期貨站穩在所有均線之上，且下方均線紛紛轉為向上走升，顯示下檔支撐強勁，有利指數續攻，短線震盪過後仍有高點可期。

由於期貨交易為高槓桿保證金交易，均有高度投資風險，請投資人應衡量自我的投資能力適度加減碼，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。（元富期貨提供）

(期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。)

期貨交易 生技類股

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