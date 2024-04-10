快訊

美日峰會升級軍事同盟 應對北京挑戰 強調台海和平穩定

新閣員名單引內訌 綠派系砲轟卓榮泰「不要吃太狠」

今起轉熱上看35度高溫 吳德榮：下周二又有鋒面接近

台積期 偏多操作

經濟日報／ 記者王皓正整理
台積電。 路透
台積電。 路透

台積電（2330）過去一年取得令人矚目的業績表現。根據最新資料顯示，台積電股價今年來已大幅上漲，突破歷史性的800元大關，並在全球股市中表現突出。公司股價增長主要得益於技術優勢、業務拓展和全球市場需求增長。尤其是在AI和高速運算領域，台積電憑藉先進製程技術獲得諸多訂單，為公司未來增長提供強勁動力。

市場前景分析，隨全球半導體市場的持續增長和技術創新的推動，台積電的市場前景充滿了機遇和挑戰。公司計畫在美國設立新的晶圓廠，並在2030年前引入2奈米或更先進的製程技術，這將進一步鞏固其在全球半導體市場的領先地位。此外，AI、高效能運算等新興領域的迅速發展，也為台積電提供更多的業務增長空間。

投資前景分析，外資機構對台積電的投資前景持續看好。瑞銀、摩根士丹利等知名投行紛紛調高對台積電的目標價，認為股價有望進一步上漲。台積電在美國的投資計畫以及其在新興技術領域的領先地位，使其成為投資者關注的熱點。儘管股價已經有所上漲，但台積電的估值仍然相對合理，且具有較大的增長潛力。

綜上分析，台積電作為全球領先的半導體製造商，具有強大的技術實力和市場競爭優勢。公司業績持續穩健，台積電期貨可偏多操作。（兆豐期貨提供）

(期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。)

台積電 期貨交易

延伸閱讀

外資調節金融重電 法人：台股維持高姿態整理

台積電搶才說太誇張 侯永清：應擴大半導體人才庫

台積電慈善基金會行動號召花蓮賑災 張淑芬親上第一線

台積電首季營收超越財測高標 本季重回成長軌道

相關新聞

宏碁3月營收激增七成

季底筆電拉貨動能發威，宏碁昨（10）日公布3月合併營收為274.8億元，攀上六個月來高點，並較2月暴增70.5%，也比去...

股價轉強族 聚焦

台股昨（10）日受調節賣壓湧現影響，創高後壓回收小黑，盤面部分資金轉為點火低基期股，文曄（3036）、威剛等經過整理後股...

銅箔基板廠第二季營運看升

銅箔基板（CCL）廠3月營收亮眼，其中台光電（2383）、台燿紛紛繳出月、年雙增佳績，聯茂則月增年減。法人看好，隨客戶訂...

航空三雄第一季業績高飛

第1季是航空業傳統旺季，華航（2610）、長榮航及星宇航空營收都繳出亮麗成績單，長榮航首季營收創歷年同期新高紀錄。

就市論勢／台積概念、記憶體 搶鏡

美國3月強勁的非農數據，讓聯準會官員態度再度轉向偏鷹，其中聯準會理事中大鷹派鮑曼更提出可能需要升息觀點，令市場進一步下修降息預期。從近期FedWatch降息機率觀察，6月降息機率已從3月時觀察的70%下修至57.4%。7月降息機率仍有75%，市場認為目前最有可能降息的9月，機率則高達91.5%。

台達電3月業績月增16% 同期次高

電源供應器龍頭台達電（2308）昨（10）日公布3月合併營收315.78億元，月增16.1%，年減7.6%。首季營收91...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。