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中華電信營收／第1季創8年以來同期新高 EPS 1.21元超財測

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

中華電信（2412）10日公布3月營運表現，受惠整體行動月租用戶數與行動ARPU持續交出月增率、年增率雙增的佳績，業務成長動能續強，有效貢獻營收與獲利，惟去年同期有一次性政府補償款入帳墊高基期，若排除前述一次性收入，則整體營收與淨利皆為正成長。中華電信3月自結營收183.4億元，年減0.9%，歸屬於母公司業主淨利為29.8億元，年減7.8%，每股稅後純益0.38元。

中華電信指出，3月整體行動服務營收年成長4.6%，達36個月成長，主因行動服務品質優異，帶動5G用戶數與整體090門號數穩健成長，行動數據營收亦受惠國際漫遊需求而顯著增加。行動月租型平均帳單金額（ARPU）年增3%，連續36個月成長；行動月租型離網率為0.55%，持續保持電信業最低。固網寬頻營收因升速促銷方案廣受歡迎而持續向上，300M主流產品廣受歡迎，帶動寬頻接取營收年增5.6%，數據網路營收年增4.1%，其中Wi-Fi營收年增率達40%以上，展現強勁動能。

此外，中華電信表示，ICT整合專標案因大型專案入帳，營收年成長26.8%，帶動整體ICT營收較去年同期增加。銷貨收入則因iPhone銷量提升，年成長5.1%。

中華電信累計今年第1季營收達549.4億元，年增1.4%。財測達成率99%至99.6%，歸屬母公司業主淨利為93.9億元，年減2.6%，財測達成率103.7%至105.2%，每股稅後純益1.21元，財測達成率103.7%至105.2%。

中華電信指出，三大事業群經營客群與衝刺業務有成，帶動第1季營收創2017年以來同期比新高，獲利部分，若排除去年同期一次性收入墊高基期之影響，第1季營收與淨利皆正成長。

截至3月底，中華電信行動通信總客戶數達1,322.9萬戶，其中，090月租型客戶數年增1.4%，已連續39個月成長；光世代寬頻用戶數為381.4萬戶，其中，高速用戶因「速在必行」方案吸引，300Mbps以上客戶達135.8萬戶；MOD客戶數則達205.4萬戶。

中華電信表示，於3月榮獲2023 Carbon Disclosure Project（CDP）雙「A」殊榮，包含「氣候變遷問卷」評鑑之最高榮譽領導級別（A-list）佳績及供應鏈議合評價（Supplier Engagement Rating；SER） 「A」級最高級別「供應鏈議合領導者」，中華電信以「科技減碳」及「再生能源」雙軸策略落實內部淨零減碳，攜手供應商夥伴打造資通訊永續供應鏈的努力與成果獲得國際肯定。此外，中華電信是第一家加入EV100（Electric Vehicle 100%）倡議的電信業者，於4月初宣布正式加入由氣候組織（The Climate Group）主導的EV100全球交通載具電動化倡議，具體承諾於2030年前達成100%工程公務交通載具電動化的目標。中華電信將持續領頭，與台灣百工百業齊力協創雙軸轉型，共同攜手邁向數位永續新世代。

中華電信 營收

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