友達營收／3月212.04億元 月增6.9%

友達（2409）10日公告今年3月合併營收212.04億元，月增6.9%，年增10.5%，為近三個月來單月新高。累計今年首季合併營收594.77億元，較上季減少6.1%，與去年同期相比增加16.2%。

友達表示，3月面板總出貨面積達199.9萬平方米，較2月增加15.8%，與去年同期相比增加21.1%。2024年第1季面板總出貨面積達529.5萬平方米，較上季增加4.1%，與去年同期相比增加23.2%。

展望2024整體環境逐漸改善，還不到強勁復甦的程度。友達董事長彭双浪強調，今年雖然仍有挑戰，但持審慎樂觀態度。友達將會在垂直整合市場，如車用、醫療和零售等投入更多資源，朝「2025年友達不只是一家面板公司」的目標邁進。

友達在元月的法說會中揭露，展望今年首季產業景氣，友達預估第1季面板出貨面積將與去年第4季持平。以美元計價的ASP估下降5%。至於首季的產能利用率，將視市況動態調整。友達表示，去年第4季的產能利用率約70%。

彭双浪指出，首季的ASP下降，主要是受產品組合影響，第1季電視營收占比較高。

他強調，今年整體環境逐漸改善，還不到強勁復甦的程度。友達仍秉持「雙軸轉型」，尤其是在Vertical全力經營，2023年已達430億元產值，占17%，成長約20%；希望未來都能有二位數以上的成長。友達在車用市場較高的占比，今年完成併購BHTC後，持續朝車用系統整合努力，將是未來營收主要貢獻的領域。