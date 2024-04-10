面板雙虎衝刺車用顯示器市場報喜 2023年營收占比友達16%、群創23%

面板雙虎友達（2409）及群創（3481）近年力拼雙軸轉型，2023年分別在車用顯示市場大有斬獲。Omdia資深首席分析師吳宥緗表示，根據最新的財務報告顯示，2023年友達的汽車顯示業務收入接近430億元，而群創的汽車顯示業務則超過480億元。車用顯示業務已成為兩家公司的主要收入來源，佔友達總營收的16%和群創的23%，均為兩家公司前三大營收來源之一。

吳宥緗表示，友達和群創在去年整年的車用顯示業務（包括面板、蓋板貼合、系統板組裝和顯示器整機模組出貨）營收均實現兩位數的增長，分別為28%和44.8%。經過多年的轉型，車用顯示生意已成為台灣面板廠商主要的營收來源，但未來仍面臨著眾多機遇與挑戰。

吳宥緗指出，群創是所有面板廠中最早進入車用顯示系統板組裝和顯示器整機模組生產，並直接出貨到車廠的公司。2019年成立群豐駿科技（CarUX），並於2020年從群創切割出去。去年的主要增長來源是多個大尺寸整合顯示模組（Large-Size Integrated Display）車廠項目，如BMW iX系列、通用Caddillac系列、福斯ID系列等，開始量產出貨。這使得群創去年的車用出貨量僅維持在1,500萬片（4.3%的年增長率），但整年營收卻能大幅增加，並超越了友達。

友達的車用顯示營收最初主要來自於觸控搭載、蓋板貼合和LPTS LCD出貨等項目的大幅增長，逐步擴展至車用顯示器整機模組生意。從去年第2季開始，系統板組裝和顯示器整機模組生意的營收逐步提升，其主要客戶包括通用汽車、福特汽車、KIA汽車和三菱汽車等。預計今年4月之後，BHTC正式併入友達，車用營收將大幅增加，預估將超過總營收的兩成，成為友達營收的第二大支柱。