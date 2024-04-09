巧新營收／3月6.5億元 第1季19.5億元、年增9％

全球汽車輪圈領導廠商巧新（1563）3月合併營收達6.5億元，雖較去年同期減少3.62％，但累計2024年第1季合併營收達19.5億元，仍較去年同期年增9％。

巧新第1季營收較去年年增9％，主要仍受惠於豪華新車市場銷售穩健，包括豐通、JLR、Porsch等歐美、日系之豪華品牌車廠客戶對客製化輪圈的訂單提貨量保持穩健動能，挹注雲林廠、屏東新廠的產能稼動率站穩一定水準之上。巧新在產能規模經濟、產品結構優化、成本費用嚴控、生產效率精進下，加上運費、匯率等回歸正常水位，助巧新第1季獲利表現有機會繳出亮麗的成績單。

巧新多年來在研發、技術、製程方面的持續精進備受客戶肯定，其中，研發設計在輪圈量產前最為關鍵，為確保產品的安全與品質，巧新於進入汽車供應鏈後即規畫成立巧新實驗室，並於2007/12/19通過TAF全國認證基金會之ISO/IEC17025實驗室認證，更與奧地利測試設備廠Alpine共同成功開發全球第一座外轉鼓式輪圈雙軸試驗機，也是台灣唯一一座可模擬德國紐柏林賽道之複合式輪圈疲勞耐久試驗機，多樣完整的輪圈安全性、壓力性、疲勞性測試場地與技術保證，是巧新成為主要客戶豐通、JLR、Porsche、Mercedes、BMW等多家世界頂尖超跑與豪華汽車品牌車廠積極推動訂單和新車款上線的最佳合作夥伴的關鍵。