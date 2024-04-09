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微星營收／3月164億元 月增10.77%、年增0.50%

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導

微星（2377）9日公布2024年3月營收164.14億元，月增10.77%，年增0.50%；第1季營收476.26億元，年增9.23%，季減3.1%，隨著個人電腦（PC）產業恢復增長，加上持續擴大非PC產品出貨，該公司今年業績可望兩位數成長，下半年優於上半年。

針對今年業績展望？微星董事長徐祥之前表示，今年三大產品線包括主機板、顯示卡與筆電等將兩位數成長，推升今年營運成長雙位數，在AI PC、輝達（Nvidia）新一代RTX 50系列顯示卡，陸續推出之後，加上開始導入AI伺服器等，可望提升產品出貨單價（ASP），今年毛利率同步回升，獲利可期。

他說，第1季延續去年第4季銷售，去年第4季非常好，成長率非常高，上半年會不錯，尤其是第1季，至於第2季淡季稍微休息一下，下半年隨著AI PC與輝達RTX 50新系列顯示卡發布，不僅出貨量提升，出貨單價也將提高，個人很樂觀，今年目標是雙位數成長。

產能方面，他說，今年1月取得桃園龜山廠土地3,400多坪，規劃蓋1萬多坪廠房，八層樓，主要用途是生產AI伺服器、車載產品、充電樁與AIoT等，總投資額要50多億元，2027年底完工生產，主要是因應美中科技戰，必須把部分生產線移回台灣。

AI

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