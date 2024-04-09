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廣達營收／3月1,017億元重返千億元大關 單月PC出貨量大增六成

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導
廣達。本報系資料照
廣達。本報系資料照

代工大廠廣達（2382）9日公告3月合併營收1,017.09億元，受惠季底PC拉貨動能強勁、單月出貨量大增超過六成，推升營收月增20.7%，年增9.6%，重返千億元大關，為近四個月高點；第1季合併營收2,589.39元，季減10.07%，年減2.72%。

廣達指出，本季PC出貨淡季不淡，3月季底拉貨動能強勁、單月筆電出貨量達470萬台，較2月大增超過62%，第1季出貨量達1,050萬台，季增1%，優於原先預期的下滑7-9%，較去年同期減少2.8%。

伺服器出貨方面，由於第1季GPU缺料情況已有所改善，廣達預期，第2季AI伺服器拉貨動能將會明顯轉強，相關營收可望有雙位數成長。

伺服器 廣達 營收

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