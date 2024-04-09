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廣達營收／3月1017億元、年月暴增 重回千億大關

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
廣達。記者吳康瑋／攝影
廣達。記者吳康瑋／攝影

代工大廠廣達（2382）9日公布3月合併營收1017.09億元，月增20.7%、年增9.7%，呈年月雙增態勢，雖然3月仍為電子業淡季，但廣達單月營收逆勢重回千億大關，並重新恢復成長態勢。合併累積前3個月營收達2589.39億元，雖年減2.7%，但仍繳出全年最高態勢。

對此，廣達資深副總經理暨雲達總經理楊麒令日前指出，市場預計要到「下半年」才會大旺，今年很大部分成長的部分都聚焦在AI伺服器；有關AI伺服器出貨時間，仍受供應鏈卡關的狀況影響，整體出貨行情方面都還沒開始，最快也要等到第二季、至少5、6月才會顯現，整體行情也才會更真實、並實際改善。

對此，廣達董事長林百里則透露，雖然今年雖然景氣那些還是有很多壓力，但是廣達在2024會繼續紅下去，目前AI伺服器方面，在市場強勁的需求帶動之下，已得到源源不斷的訂單，有望激勵獲利長紅，雖然2023年營收些微下滑，但他看好廣達2024年將能乘AI的大風、破除萬難繼續向前，繼續坐上龍頭寶座。

廣達 營收

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