臺慶科3月營收月、年雙增 全年營運有望雙位數成長

臺慶科（3357）3月營收月增42.2%、年增4.8%，略優於法人原先預期，市場法人指出，臺慶科今年營收、毛利率有望增加，成長動能明確，包含車用、網通、伺服器、DDR等相關電感，以及PC／NB、板卡需求轉佳，全年營運有望雙位數成長。

分析師指出，展望2024年，臺慶科看好HPC（高速運算）趨勢下的AI伺服器、AI PC、記憶體需求大增；車載在導入先進駕駛功能之後，對電感、濾波功能的需求殷切，此外，最近二年臺慶科加強導入美系品牌客戶、歐美大型電子及汽車零件模組製造商，均為今年主要成長動能，不過大陸市場尚未完全從需求急凍中復甦，因此臺慶科暫估全年營運貼近雙位數成長。

至於法人關注TLVR電感、大馬廠量產時程，在2023年底到今年第1季TLVR電感處於客戶測試階段，雖然產能已經到位，但是客戶的新項目、新機種今年第4季才量產，因此產能已經到位，但出貨量不大，預期第4季有顯著訂單。

至於積極布局的大馬廠，已經完成購地，然受制於大馬政府的作業程序問題，估將推遲至第4季才可望量產；臺慶科規劃，第一階段產能以短製程的產品為主，終端應用鎖定車用、AI伺服器，估第一階段營收占比約6%~7%。

臺慶科強調，2022年陷入削價競爭的網通產品露出曙光，由於殺價競爭致衝擊獲利，影響降價意願，去年11月開始價格已經趨穩，且訂單回流，加上耕耘多合一、高階的新型網路變壓器開始收穫訂單，網路變壓器可望重新拉高競爭門檻，回到正常的獲利軌道，將帶動整體毛利率止跌回升，2024年毛利率將優於2023年。

臺慶科2023年入主鈺邦（6449），其中，鈺邦的強項在Server、CPU的導入，臺慶科的強項在車用、市場通路，雙方在客戶群互補、產線搭配上均有不錯效果，下一階段將鎖定車用領域合作。