叡揚營收／3月1.37億元雙增逾一成 第1季創歷年同期新高

軟體廠叡揚（6752）8日公告3月營收為1.37億元，月增14.45%，寫下歷年同期新高，第1季營收也同創歷年同期新高。

叡揚3月營收1.37億元，月增14.45%，年增13.5%；第1季合併營收3.76億元，季減18.08%，年增5.69%。

叡揚持續擴大投入AI應用，今年將朝小型大語言模型（LLM）市場布局，同時看好碳盤查產品需求持續成長，今年客戶家數可望由目前的數十家，大幅成長至上百家，董事長張培鏞樂觀看待，今年營收、獲利將優於去年。

叡揚每年投入營收10%的資金於研發投資，以雲端API整合、AI研發為主，今年最大成長動能仍然是AI，叡揚布局相關應用多年，旗下公文系統、人力資源（HR）系統、智慧對話機器人及知識管理系統等自研產品，早已整合AI技術，可望成為推升營運成長的一大動能。